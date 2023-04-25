Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал папой: уже гуляет с ребенком

А теперь стало известно, что 33-летний английский актер впервые стал папой. Об этом сообщает Daily Mail.

Примечательно, что пара хранила все в тайне, но фотографы заметили Дэниела на прогулке с ребенком в коляске. Вместе со звездой «Гарри Поттера» прогуливалась его возлюбленная, 38-летняя актриса Дарк была в джинсах и без макияжа. Она пока не вернулась в форму.

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Подробности пополнения в семье Рэдклиффа пока неизвестны. Однако в окружении звезды говорят, что пара очень взволнована появлением ребенка.

Напомним, что актеры познакомились в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых». Влюбленные вместе больше 10 лет.