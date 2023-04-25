«Филипп — кармический человек»: известная певица сделала заявление об отношениях с Киркоровым

Певица Люся Чеботина призналась, что поп-король Филипп Киркоров появился в ее жизни год назад. Вокалистка отзывается о нем как об исключительно чутком и позитивном человеке, называет его добрым, отзывчивым и работоспособным.
«Мне кажется, Филипп — кармический человек, который встречается с девочками (артистками) в их самые тяжелые моменты: у кого-то это проблемы в личной жизни, у кого-то — в карьере», — поделилась Люся Чеботина.
Вокалистка добавила, что не так давно провела время наедине с Филиппом Киркоровым. Они вместе ходили в кино, потом ужинали в ресторане. Поп-король порадовал Люсю Чеботину подарком.
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Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
«Мы поехали потом в ресторан, где он мне вручил кулич с сусальным золотом. На днях мы планируем собраться у него дома и посмотреть первый монтаж нашего клипа», — добавила Люся Чеботина.
По материалам MK.RU