«Филипп — кармический человек»: известная певица сделала заявление об отношениях с Киркоровым

Певица Люся Чеботина призналась, что поп-король Филипп Киркоров появился в ее жизни год назад. Вокалистка отзывается о нем как об исключительно чутком и позитивном человеке, называет его добрым, отзывчивым и работоспособным.

«Мне кажется, Филипп — кармический человек, который встречается с девочками (артистками) в их самые тяжелые моменты: у кого-то это проблемы в личной жизни, у кого-то — в карьере», — поделилась Люся Чеботина.

Вокалистка добавила, что не так давно провела время наедине с Филиппом Киркоровым. Они вместе ходили в кино, потом ужинали в ресторане. Поп-король порадовал Люсю Чеботину подарком.

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