Бывший парень Марины Африкантовой прокомментировал ее развод с Романом Капаклы

Андрей Чуев познакомился с Мариной Африкантовой на телепроекте «Дом-2». Пара подавала большие надежды. Зрители ждали того, что влюбленные объявят о свадьбе. Но не сложилось, отношения разладились.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С тех пор прошло много времени. Марина успела выйти замуж за другого участника телестройки — Романа Капаклы. Прожила с ним 6 лет, но вынуждена была подать на развод из-за измен супруга. А Чуев все еще продолжает следить за своей бывшей и, кажется, даже рад проблемам в ее личной жизни.

Недавно он не удержался и высказался в соцсети о том, что Африкантова сама виновата в том, что муж завел любовницу. Так как, по мнению мужчины, с Мариной просто невозможно жить из-за ее плохого характера.