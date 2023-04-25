«Там большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить»: в окружении Пугачевой опровергли продажу замка в деревне Грязь

В последние пару дней активно обсуждается новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* продали свой замок в деревне Грязь некоему бизнесмену. Тот, по некоторым данным, выложил за одиозный особняк миллиард рублей и даже не торговался.
В окружении Аллы Пугачевой считают, что все это — не более чем вымысел. Певица Анна Калашникова, у которой много общих знакомых с Аллой Борисовной, утверждает, что звездная чета даже не планирует продавать замок в деревне Грязь.
«Замок не продан. Я знаю, что Максим* и не планирует его продавать. Там по-прежнему живет большой штат прислуги. За замком присматривает водитель Аллы Борисовны Игорь. Ему помогают четыре охранника, домработница и садовник», — поделилась Анна Калашникова.
Анна Калашникова. Фото: Global Look Press
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Анна Калашникова напомнила, что семья Аллы Пугачевой тратит огромные деньги на содержание замка. Одна охрана обходится в 500 тысяч в месяц, 100-150 тысяч — плата уборщику бассейна и садовнику. Плюс налоги, коммунальные платежи. Итого больше миллиона в месяц.
Главная же причина, по которой Пугачева и Галкин* вряд ли расстанутся с замком, — это имущество внутри него.
«Там осталось много ценных вещей. Например, большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить? Плюс ко всему на строительство замка ушло около 12 миллионов долларов. Учитывая падение цен на элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, сейчас они не смогут выручить такие же деньги за этот шикарный дом», — добавила Анна Калашникова.
По материалам MK.RU
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.