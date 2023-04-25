«Там большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить»: в окружении Пугачевой опровергли продажу замка в деревне Грязь

В последние пару дней активно обсуждается новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* продали свой замок в деревне Грязь некоему бизнесмену. Тот, по некоторым данным, выложил за одиозный особняк миллиард рублей и даже не торговался.

В окружении Аллы Пугачевой считают, что все это — не более чем вымысел. Певица Анна Калашникова, у которой много общих знакомых с Аллой Борисовной, утверждает, что звездная чета даже не планирует продавать замок в деревне Грязь.