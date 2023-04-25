«Подключили к ИВЛ, сама дышать не может»: последние новости о состоянии певицы Наталии Власовой

23 апреля певица Наталия Власова была госпитализирована. У 44-летней исполнительницы хита «Я у твоих ног» был запланирован концерт в одном из московских клубов. Артистка вышла на сцену и начала петь, но в процессе почувствовала себя плохо и была вынуждена прекратить выступление. За кулисами Наталия потеряла сознание. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее сердечную недостаточность. В итоге Власова попала в реанимацию с диагнозом «ишемия».

«Ночью Наташе провели сложную операцию на сердце — делали коронарное шунтирование. После операции подключили к ИВЛ. У нее отек легких, сама дышать не может», — цитирует издание StarHit свой источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что за несколько часов до концерта Наталия пожаловалась на плохое самочувствие, но отменять мероприятие не стала.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Издание отмечает, что в марте Власова попала в стрессовую ситуацию: некто обстрелял машину певицы, пока она была на гастролях. Звезда долгое время боролась с правоохранительными органами, которые не хотели возбуждать дело по этому инциденту.