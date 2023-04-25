«Настало твое время взлетать!»: Виктор Дробыш похвалил Гусеницу из «Маски»

В шоу «Маска» на канале НТВ раскрыли Гусеницу. В костюме добродушного и обаятельного персонажа оказался певец Ivan, он же Александр Иванов.
Что говорит 28-летний артист о своем участии в проекте, читайте на сайте Teleprogramma.pro. А вот что сказал его продюсер Виктор Дробыш после звездного часа в «Маске».
«Ivan, ты талантище! И теперь об этом знает намного больше людей! — написал продюсер в Telegram. — Одиннадцать выпусков, одиннадцать разных потрясающих номеров! Несколько месяцев плодотворной работы, бесчисленное количество комментариев с восхищениями и много красивой музыки! Настало твое время взлетать!»
А под маской — Ivan. Фото: PR НТВ
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Все знают, что в итоге гусеница превращается в красивую бабочку и оправляется порхать по цветам. Желаем талантливому артисту именно такой судьбы.