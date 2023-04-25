«Настало твое время взлетать!»: Виктор Дробыш похвалил Гусеницу из «Маски»

В шоу «Маска» на канале НТВ раскрыли Гусеницу. В костюме добродушного и обаятельного персонажа оказался певец Ivan, он же Александр Иванов.

Что говорит 28-летний артист о своем участии в проекте, читайте на сайте Teleprogramma.pro. А вот что сказал его продюсер Виктор Дробыш после звездного часа в «Маске».