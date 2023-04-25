Пикантная складочка притягивает взгляд: Севастьянова в мокром купальнике стиснула ножки, засветив «сокровищницу» — бесстыжее фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в эти дни отдыхает на Мальдивах. Накануне на островах Каролина Севастьянова отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 28 лет.

Сейчас Каролина Севастьянова находится в прекрасной форме, которую постоянно демонстрирует без какого-либо стыда. В микроблоге она поделилась снимком с Мальдив, позируя в мокром купальнике, которые повторил все изгибы ее тела.

В кадре Каролина Севастьянова стиснула ноги, от чего на купальнике в области самого интересного места — «сокровищницы» любой девушки — образовалась интересная складка. Она так и притягивает к себе взгляд. О чем Каролине Севастьяновой сообщают многие поклонники, восторгаясь кадром с Мальдив.

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