Ставшая актрисой дочь Миллы Йовович рассказала, чему ее научила звездная мать

Старшая дочь Миллы Йовович — 15-летняя Эвер Андерсон — пошла по стопам матери и стала актрисой. 28 апреля на Disney+ выйдет фильм «Питер Пэн и Венди», где она сыграла свою первую главную роль.

В новом интервью юная звезда поделилась деталями съемок этой картины и рассказала, какой актерский опыт ей передала знаменитая мать. Главное, чему Мила научила свою дочь на поприще артистки, — это умение быть в настоящем моменте.

«Она научила меня просто быть в этом и быть человеком, — цитирует Эвер журнал Elle. — Я также узнала, что 99 процентов жизни актера — это время между съемками фильмов… Поэтому я просто пытаюсь продолжать заниматься другими вещами, которые люблю, кроме актерской игры».

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Девочка отметила, что действительно полюбила съемки и хочет посвятить им всю себя. Но в свободное от работы время она всеми силами старается не терять связь с друзьями не из мира кино.