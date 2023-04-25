Требует деньги: Оксана Акиньшина подала в суд на мужа Арчила Геловани

Стало известно, что актриса Оксана Акиньшина обратилась с исковым заявлением в Пресненский суд Москвы к своем супругу, кинопродюсеру Арчилу Геловани.
Но это иск не о расторжении брака, как можно было бы подумать. Речь идет о займе. Оксана Акиньшина требует, чтобы Арчил Геловани возместил ей некую сумму денег, размер которой не разглашается.
Документы сейчас обрабатываются судом. Дата рассмотрения иск Оксаны Акиньшиной к мужу пока не назначена.
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Напомним, о том, что они разводятся, Акиньшина и Геловани сообщили еще в 2018-м году. Но судя по нынешнему иску, пара до сих пор состоит в официальном браке. У Оксаны Акиньшиной и Арчила Геловани двое детей - сын и дочка. Акиньшину сейчас связывают отношения с Козловским.
По материалам MK.RU.