Требует деньги: Оксана Акиньшина подала в суд на мужа Арчила Геловани

Стало известно, что актриса Оксана Акиньшина обратилась с исковым заявлением в Пресненский суд Москвы к своем супругу, кинопродюсеру Арчилу Геловани.

Но это иск не о расторжении брака, как можно было бы подумать. Речь идет о займе. Оксана Акиньшина требует, чтобы Арчил Геловани возместил ей некую сумму денег, размер которой не разглашается.

Документы сейчас обрабатываются судом. Дата рассмотрения иск Оксаны Акиньшиной к мужу пока не назначена.

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