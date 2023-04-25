«Сейчас я вместе с Александрой»: Вован из «Реальных пацанов» подтвердил разрыв с женой и новый роман с блогером

Актер Владимир Селиванов, известный еще как певец Vavan и Вован из сериала «Реальные пацаны», признался, что в его личной жизни произошли кардинальные перемены.
Он подтвердил, что расстался с женой Викторией, родившей ему дочку Еву, и сейчас счастлив в отношениях с блогером Александрой Калмыковой.
«Да, сейчас я вместе с Александрой и очень счастлив, это правда. Что касается отношений с моей женой — у нас давно разные пути, но мы в хороших отношениях, никакого конфликта нет и не было. У нас прекрасная дочь, мы ее очень любим», — поделился Вован.
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Селиванов рассказал, что с новой возлюбленной познакомился летом прошлого года на VK Fest, оба находились там по работе.
По словам Вована, инициатором знакомства была Саша.
«На мероприятии Саша подошла сделать со мной совместную фотографию на пленочный фотоаппарат, потом на этой вечеринке мы еще немного пообщались, а дальше уже списались позже. Тогда она мне скинула эту нашу фотографию — ну и завертелось…» — признался Селиванов.
По материалам MK.RU