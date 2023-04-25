«Сейчас я вместе с Александрой»: Вован из «Реальных пацанов» подтвердил разрыв с женой и новый роман с блогером

Актер Владимир Селиванов, известный еще как певец Vavan и Вован из сериала «Реальные пацаны», признался, что в его личной жизни произошли кардинальные перемены.

Он подтвердил, что расстался с женой Викторией, родившей ему дочку Еву, и сейчас счастлив в отношениях с блогером Александрой Калмыковой.