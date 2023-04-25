Настасья Самбурская выставила напоказ упругие полушария в бархатном корсете: люди затрепетали от такого зрелища

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская к лету уже подготовилась. Актриса и певица добилась идеальной фигуры при помощи занятий спортом, которые проводит в домашней обстановке. Даже в отпуске красотка старалась не забывать про нагрузки, поэтому вернулась с Бали без лишних килограммов.

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Стройная Самбурская теперь может себе позволить совершенно любые наряды — они лишь подчеркнут красоту фигуры звезды. поэтому на новое выступление она смело выбрала платье с бархатным корсетом и открытыми плечами. Красиво стиснув пышный бюст в декольте, Самбурская выставила напоказ родинку на груди, от такого вида затрепетали поклонники в соцсетях — наперебой шлют комплименты.