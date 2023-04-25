Стало жарко: Юлия Ефимова разделась посреди заснеженного склона — в розовом бикини дразнится

Пока российские пловцы подводят свои итоги после выступления на чемпионате России в Казани, экс-звезда отечественного плавания Юлия Ефимова развлекается в США. Чемпионка давно перебралась в Штаты и живет свою лучшую жизнь на другом континента.
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Ежедневно красавица устраивает себе массу развлечений. В этот раз с друзьями она отправилась покорять заснеженные вершины. Накатавшись на сноуборде, она решила устроить горячую фотосессию и сняла с себя верх.
Оказалось, Ефимова была в розовом бикини, и это увидели все вокруг. Лиф и стринги, торчащие из штанов, красиво подчеркнули загар, которые Юлия недавно приобрела на побережье Атлантики.
Юлия Ефимова. Фото: соцсети