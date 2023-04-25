Маргарита Мамун присела на корточки и засветила интимное: виды с ног сшибают

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Рио-2016 Маргарита Мамун давно завершила карьеру, но спорт не оставила. Красавица накануне посетила открытый турнир по художественной гимнастике на призы Ксении Поляковой в Тольятти, где стала почетным гостем. Она выступила с речью, дала интервью, а также пообщалась с маленькими спортсменками и раздала автографы.
Маргарита Мамун. Фото: соцсети
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Для мероприятия Мамун выбрала белоснежный аутфит — платье-сорочку на бретельках с откровенным декольте. И накинула жакет на голые плечи. Присев на корточки и подписывая булавы, Маргарита сверкнула интимным, платье в области декольте соблазнительно оттопырилось.