Новости шоу-бизнеса: Гуф объявил о разводе, Пугачева избавилась от замка в Грязи, 36-летняя падчерица Кинчева умерла

Пугачева продала замок

Особняк в шесть этажей в деревне Грязь известен на всю страну – это владение Аллы Пугачевой и ее пятого мужа. Год назад отсюда пара сбежала в Израиль, выставив дом на продажу. Накануне стало известно, что за него выложил миллиард рублей один состоятельный бизнесмен. Так что Алла Борисовна избавилась от всей недвижимости на родине.

Рэпер Гуф разводится

После скандала в Тайланде, когда рэпер Гуф и его жена Юлия Королева поругались на весь Интернет, музыкант принял решение развестись. Об этом он сообщил сам, подписчикам в Сети.

Падчерица Кинчева умерла

Удочеренная Константином Кинчевым Мария Кинчева-Панфилова умерла, вероятная причина – остановка сердца. У нее остались муж и маленький ребенок. Ей было 36 лет.

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