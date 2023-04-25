Волочкова в белой маечке показала отсутствие нижнего белья: а хочет казаться скромной

Звезда сцены Анастасия Волочкова восстановилась после обострившейся травмой. Она всю зиму посещала для этого процедуры и теперь готовится вновь блистать на концертах. Уже и тренируется, и даже шпагаты вовсю демонстрирует – как обычно, поперечные 180-градусные и даже больше.

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А вот минувший вечер Волочкова предпочла провести в домашней обстановке, а не на тренировке. Скромно сложив руки на груди, артистка позировала на диване в своей гостиной, и подчеркнула, что у нее уютно. Ненавязчиво демонстрируя отсутствие белья на себе, Волочкова сверкнула интимным напоказ благодаря белой маечке на тонких бретельках.