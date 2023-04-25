Сбежала и не вспоминает: в брошенном Хаматовой благотворительном фонде начались проблемы

Год назад Чулпан Хаматова с тремя дочками сбежала из России. У нее был прикуплен дом в Латвии, там они и поселились. Скандальная эмиграция сопровождалась еще и обвинениями в том, что некогда топовая актриса бросила свой благотворительный фонд «Подари жизнь» и находящихся на его попечении неизлечимых детей. Некоторые коллеги оказались шокированы поступком звезды. Хоть Хаматова и пообещала помогать Фонду и его нуждающимся.

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А накануне Ксения Собчак в программе «Осторожно, Собчак» объявила горькую правду: в Фонде сейчас очень тяжелое время. О проблемах ей якобы поведали сами благотворители, которые ранее оказывали помощь организации Хаматовой.

«Я общаюсь со многими благотворителями. Все говорят о том, что очень тяжелые времена наступили для ее фонда. Перестали выделяться деньги, благотворители ушли. Дело, которым она занималась всю жизнь, сейчас в довольно сложном состоянии из-за ее отъезда», - сообщила Собчак.

Сама Хаматова не дает комментариев о Фонде. Что будет дальше с ним и брошенными Чулпан детьми, неизвестно.