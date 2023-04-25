Влажная Севастьянова прижала упругий тыл в стрингах к бортику: капельки текут по лоснящимся чреслам

Звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова улетела из Дубая на Мальдивы. Красавица решила, что встретит свой день рождения на райском острове в компании с любимым человеком, как это делала и в прежние годы. Правда, сейчас остров другой, да и бойфренд – тоже.

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Первыми снимками с Мальдив в день рождения Севастьяновой стали кадры в купальнике со стрингами. Длинноногая красотка томно прижала упругие чресла к бортику бассейна, сверкая лоснящимися от загара бедрами. Капельки текли по влажному телу Каролины, поблескивая на солнце, будто россыпь страз. Зрелище взбудоражило фанатов в Сети, и они пустились упражняться в красноречии, осыпая любимицу комплиментами.