«Ведь бывает всякое»: Ургант рассказал, как получил благословение от сбежавшей из страны Пугачевой

Шоумен Иван Ургант, лишившийся заработка на телевидении, развивается теперь как исполнитель Гриша Ургант. И в день рождения Аллы Пугачевой он представил кавер на песню артистки «Я не могу без тебя», который она записывала еще в дуэте с Юрием Чернавским.

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Это не самая известная из песен Примадонны, но Урганту, оказалось, очень она по сердцу. И он, прежде чем перепеть ее, испросил разрешения как у Чернавского, так и у Пугачевой. Об этом он сам поведал прессе.

«Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: «Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить». Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню. Ведь бывает всякое. Она могла разлюбить эту музыку, могла быть в ссоре с Чернавским. Но оказалось, что они в прекрасных отношениях. Я бы никогда не стал записывать эту песню, если бы кто-то из них был против», - рассказал артист «Коммерсанту».

Ургант очень обрадовался, что ему удалось выпустить свою перепевку прямо в день рождения артистки, 15 апреля.