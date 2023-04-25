Грязненькая Рудова в майке без бюстгальтера сверкнула запретным: сразу не до сна

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова привыкла быть на связи с поклонниками чуть ли не круглые сутки. Она желает им доброго утра, а также спокойной ночи, публикуя подчас такие кадры, от которых становится совсем не до сна.

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На новом снимке, которым перед отбоем поделилась Рудова, она позировала на селфи в маечке на тонких лямках. Отсутствие бюстгальтера на актрисе повысило градус откровенности, а вот грязь на лице и руках напугала некоторых фанатов. Люди запереживали, что это за проект, если такой красотке приходится так стойко погружаться в клоаку.