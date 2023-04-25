«Человек он прижимистый»: Киркоров рассказал, как пустил Зеленского пожить в своей квартире – полгода бесплатно

Филипп Киркоров вспомнил, как познакомился с Владимиром Зеленским и помог ему обосноваться в Москве. Это было в начале 2000-х, украинский артист мечтал прославиться в нашей стране, и тут подвернулось знакомство с мужем Пугачевой – на тот момент Алла и Филипп еще были вместе.

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Киркоров не только сделал его своим соведущим на шоу «Фактор А» на два сезона, но и приютил коллегу из соседней страны у себя в элитном жилье.

«Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», - поведал Киркоров сайту aif.ru.

Взамен, правда, Зеленский пристроил товарища в кино – Киркоров оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», снялся в трех частях с большим успехом.

Однако, позднее Зеленский перестал здороваться со своим благодетелем. Сделал вид, что не заметил Киркорова, когда в 2015 году в торговом центре Майами выбирал себе ботинки.