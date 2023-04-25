Боксера растит: Бурак Озчивит показал, как сам тренирует во дворе сынишку от Фахрийе Эвджен

Совсем недавно в семье Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен был большой праздник – их первенцу Карану исполнилось 4 года. По такому случаю родители устроили имениннику пиршество с огромным тортом, Человеком-пауком и розыгрышами. Но и в обычной жизни мальчику скучать не приходится. Тем более, с таким заботливым папой.

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Бурак показал подписчикам в Сети, как они проведи день с Караном в минувшие выходные. Это было солнечное воскресенье, и они отправились отрабатывать боксерские удары. Сначала папа с сыном побоксировали на тренажере, а затем стали устраивать спарринг. Каран с удовольствием учился у отца, а потом решил показать свое превосходство над ним, идя в нападение.