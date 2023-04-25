Милые шортики и панамка: дочь Славы похвасталась обновленным гардеробом малютки-сына

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, и ее муж Андрей Дедов в марте впервые стали родителями. Имя и лицо малютки звездная пара пока не спешит раскрывать. Однако молодая мама и новоиспеченная бабушка охотно рассказывают поклонникам, как растет малыш.

Сегодня родственница звезды похвасталась перед поклонниками обновками для своего сына. Александра начала подготовку к летнему сезону, но долгое время не могла найти подходящий магазин. В итоге молодая мама нашла стильные детские комплекты на одном из сайтов в Интернете.

«Я не могу налюбоваться. Я очень рада, немножечко счастлива», — с восторгом прокомментировала блогер пришедшую посылку.

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