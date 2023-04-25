Нюша в тугих лосинах встала на четвереньки, показав свои чресла: лишила поклонников дара речи

25 апреля Нюша прилетела в Москву. Она не стала устраивать выходной и снова отправилась в спортзал. Певица в тугих лосинах и кроп-топе блеснула своими формами. Она встала на четвереньки, выставив напоказ свои округлые ягодицы. Артистка без стеснения делала упражнение для своей пятой точки.

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