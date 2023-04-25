Нюша в тугих лосинах встала на четвереньки, показав свои чресла: лишила поклонников дара речи

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако певица делала паузу, так ак родила дочку Серафиму-Симбу, а потом и сына Саффрона. На этот раз артистка захотела вернуться в форму, так как носит откровенные наряды. Звезда не перестает демонстрировать свои формы.
25 апреля Нюша прилетела в Москву. Она не стала устраивать выходной и снова отправилась в спортзал. Певица в тугих лосинах и кроп-топе блеснула своими формами. Она встала на четвереньки, выставив напоказ свои округлые ягодицы. Артистка без стеснения делала упражнение для своей пятой точки.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Она восхитила всех своей фигурой.
«До чего горячая», «Вот это контент для мужчин», «Тут есть что увидеть», «Какая вы соблазнительная», «Вот это красота», «Орех уже зачетный», — стали писать подписчики.