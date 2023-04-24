Севастьянова в шелковом платье с открытой спиной засветила свои манкие формы без белья: встретила 28-летие на Мальдивах

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она не раз участвовала в соревнованиях. Ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. А теперь она предпочитает много путешествовать. Спортсменка то и дело красуется в вечерних нарядах или в купальнике. Звезда не перестает восхищать своей фигурой.
На этот раз Каролина прилетела на Мальдивы. Она не стала скрывать, что компанию ей составляет таинственный возлюбленный. Гимнастка 25 апреля отмечает свой день рождения. Уже перед полночью она нарядилась, чтобы отметить 28-летие. Севастьянова щегольнула в шелковом платье в пол изумрудного цвета. Она отказалась от нижнего белья, блеснув женственными формами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Ее осыпали комплиментами. «Пусть такая счастливая улыбка не сходит с твоего лица! », «Выглядит сногсшибательно», «Ох и фигурка», «Без белья просто богиня», «Чистый соблазн», «Классная такая», «Слюнки пускаем», — стали писать в Сети.