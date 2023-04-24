Севастьянова в шелковом платье с открытой спиной засветила свои манкие формы без белья: встретила 28-летие на Мальдивах

На этот раз Каролина прилетела на Мальдивы. Она не стала скрывать, что компанию ей составляет таинственный возлюбленный. Гимнастка 25 апреля отмечает свой день рождения. Уже перед полночью она нарядилась, чтобы отметить 28-летие. Севастьянова щегольнула в шелковом платье в пол изумрудного цвета. Она отказалась от нижнего белья, блеснув женственными формами.

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