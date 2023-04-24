«Она просто суперсладкая»: Галина Юдашкина запечатлела крохотную дочку в платье с вишенками и панамке

На этот раз Галина делится кадрами с детьми из ОАЭ. Она с семьей уже несколько месяцев живет в Дубае. Она не перестает наряжать маленькую дочку. На этот раз Юдашкина запечатлела дочку в белом платье с принтом из вишенок и панамке. Девочка смотрела прямо в камеру.

«А она просто суперсладкая. Целовать и обнимать по 100 000 000 раз в день», — заявила звезда.

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