«Она просто супер сладкая»: Галина Юдашкина запечатлела крохотную дочку в платье с вишенками и панамке

Валентин Юдашкин уже много лет развивает свой Модный дом. Его поддержкой и опорой является жена Марина, а также дочка Галина, которая уже многое взяла в свои руки. Также маэстро давно стал дедушкой. Наследница подарила ему внуков: Аркадия и Анатолия. А в прошлом году родилась внучка Агата Ариелла.
На этот раз Галина делится кадрами из ОАЭ. Она с семьей уже несколько месяцев живет в Дубае. Дочка маэстро делится кадрами с детьми. Она не перестает наряжать маленькую дочку. На этот раз Юдашкина запечатлела дочку в белом платье с принтом из вишенок и панамке. Девочка смотрела прямо в камеру.
«А она просто супер сладкая. Целовать и обнимать по 100000000 раз в день», – заявила звезда.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит внучка Юдашкина. Многие отметили, что она унаследовала безумно красивые глаза своей бабушки. Другие оценили ее умилительный наряд. «Ну прям классная», «Ой, она куколка», «Хорошенькая прям», «Глаза просто потрясающие», «Принцесса», — стали писать подписчики.