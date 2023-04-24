«Джоли в куполах»: Самбурская в соблазнительном платье блеснула своими манкими округлостями фигуры

Примечательно, что накануне Самбурская появилась на премии «Шансон года 2023». Она решила стать королевой шансона, поэтому ее тело покрыли временные татуировки. Актриса облачилась в платье винного цвета с откровенным декольте и смелым разрезом. Настасья блеснула своими ножками и манкими округлостями фигуры.

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