«Джоли в куполах»: Самбурская в соблазнительном платье блеснула своими манкими округлостями фигуры

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она продолжает строить карьеру и часто появляется в новых сериалах. Также актриса открыла в себе вокальный талант, поэтому ее можно увидеть на сцене. В свои 36 лет она активно следит за фигурой и почти каждый день устраивает тренировки. Не удивительно, что звезда выбирает смелые образы.
Примечательно, что накануне Самбурская появилась на премии «Шансон года 2023». Она решила стать королевой шансона, поэтому ее тело покрыли временные татуировки. Актриса облачилась в платье винного цвета с откровенным декольте и смелым разрезом. Настасья блеснула своими ножками и манкими округлостями фигуры.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. Многие ее сравнили с голливудской звездой. «Анджелина Джоли в куполах», «Вот это фигурка», «Анжелина Джоли — русская версия», «Я как увидела татуаж, обомлела», «Красивая очень!», «Ну какая вы эффектная», «Хороша», «Платье просто шик», — стали писать подписчики.