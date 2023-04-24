Сияет от счастья: Наталья Водянова в элегантном платье в пол отметилась с Нюшей на публике в Дубае

Наталья Водянова много лет живет в Париже. Там российская красавица растит детей от первого брака, а также от нынешнего мужа Антуано Арно. Однако больше года назад звезда перестала делиться новостями о своей жизни, а также крайне редко ее можно увидеть на мероприятиях.
Недавно Наталья побывала в Дубае. Она выступила на мероприятиях. Модель встретила певицу Нюшу и ее мужа Игоря Сивова. Они, конечно, захотели с ней сделать фото. Если артистка была в мини-платье с эффектом мерцания, то Водянова предстала в элегантном платье в пол со шлейфом. Она улыбалась, словно сияя от счастья.
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Наталья Водянова и Нюша с мужем. Фото: соцсети звезды
«Мы не можем помочь всем, но каждый может помочь кому-то… и обязательно нужно с чего-то начать. Если у вас есть такое желание — это уже первый шаг», — написала певица.
Поклонники заметили, что Наталья на голову выше Нюши. Многие пришли в восторг от ее образа. «Водянова потрясающая, как всегда!», «Сложно быть рядом с такой красотой, но вас она не затмила», «Сколько стати и грации», — стали писать подписчики.