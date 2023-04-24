Сияет от счастья: Наталья Водянова в элегантном платье в пол отметилась с Нюшей на публике в Дубае

Недавно Наталья побывала в Дубае. Она выступила на мероприятиях. Модель встретила певицу Нюшу и ее мужа Игоря Сивова. Они, конечно, захотели с ней сделать фото. Если артистка была в мини-платье с эффектом мерцания, то Водянова предстала в элегантном платье в пол со шлейфом. Она улыбалась, словно сияя от счастья.

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