Стало известно, какое имущество будут делить при разводе Африкантова и Капаклы

Скандальная история расставания звезд «Дома-2» приближается к развязке. Марина Африкантова успокоилась и живет своей жизнью. А Роман Капаклы строит новые отношения с Таней Мусульбес.
Осталось дело за малым: оформить развод официально. Решить вопрос удаленно у бывшей пары не получилось из-за отсутствия коммуникаций: Марина до сих пор не отвечает на сообщения Романа. Поэтому на развод Капаклы намерен подавать в Москве.
Фото: скриншот из соцсетей звезды
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Все должно пройти быстро, без утомительных переговоров о том, кому что достанется. Молодой человек говорит, что делить ему с бывшей возлюбленной нечего. Из общего имущества у них только собака по кличке Боня, но ее по понятным причинам разделить пополам нельзя.