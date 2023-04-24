Стало известно, какое имущество будут делить при разводе Африкантова и Капаклы

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Все должно пройти быстро, без утомительных переговоров о том, кому что достанется. Молодой человек говорит, что делить ему с бывшей возлюбленной нечего. Из общего имущества у них только собака по кличке Боня, но ее по понятным причинам разделить пополам нельзя.