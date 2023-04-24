Ольга Бузова в тугом монокини повернулась к камере «сдобным орехом»: сразила видом своих пышных форм в бане

На этот раз Ольга попарилась в бане. Она поделилась пикантными снимками. Телеведущая не скрывает, что занимается спортом. она облачилась в тугое монокини голубого цвета. Артистка повернулась к камере, оголив свои ягодицы в чане с водой. Она продемонстрировала свои формы во всей красе. Бузова не побоялась быть без макияжа.

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