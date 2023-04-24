Ольга Бузова в тугом монокини повернулась к камере «сдобным орехом»: сразила видом своих пышных форм в бане

Ольга Бузова больше 18 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка не только продолжает сниматься в новых проектах, но и дает концерты. В свои 37 лет она старается держать себя в форме. Звезда регулярно предстает в женственных нарядах. Примечательно, что на этот раз она приехала отдохнуть в Сочи.
На этот раз Ольга попарилась в бане. Она поделилась пикантными снимками. Телеведущая не скрывает, что занимается спортом. она облачилась в тугое монокини голубого цвета. Артистка повернулась к камере, оголив свои ягодицы в чане с водой. Она продемонстрировала свои формы во всей красе. Бузова не побоялась быть без макияжа.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали бурно обсуждать снимки. Фигуру звезды многие подвергли критике. «Ой, вот и вид сзади», «Фотошоп забыли наложить?», «Какие пышки», «Ну тут очень странно выглядят ваши булочки», «Милашка», «Да, сдоба такая пышная», «Кажется, целлюлит проклевывается», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды