Брутян засняла моложавую тещу Прилучного и детей Муцениеце на лужайке: устроили себе солнечные ванны

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Жена Павла Прилучного проводит время с родными за городом.

Павел Прилучный в 2020 году развелся с Агатой Муцениеце, несмотря на то что у них двое детей: Тимофей и Мия. А два года спустя артист женился на коллеге Зепюр Брутян. Теперь пара ждет пополнения в семье.

Так как Зепюр находится на последнем сроке беременности, она очень редко входит в свет. При этом актриса старается вести активный образ жизни, посещая спортзал. Часто в гости приезжают дети Прилучного от первого брака. На этот раз Брутян поделилась кадром, на котором они нежились на лежаках прямо на лужайке. Им компанию составила мама артистки Гаянэ. 

«Любимые», — написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Гаянэ Брутян, дети Павла Прилучного. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились семейным фото. Многие отметили, что Брутян очень сильно похожа на маму. Другие рады тому, что дети ладят с мачехой. На этот раз комплименты получила малышка Мия, которая заметно подросла.

Напомним, что Прилучный и Зепюр еще не раскрыли пол будущего ребенка. Фанаты ждут, когда случится радостное событие.

Читайте также