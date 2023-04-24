Брутян засняла моложавую тещу Прилучного и детей Муцениеце на лужайке: устроили себе солнечные ванны

Павел Прилучный в 2020 году развелся с Агатой Муцениеце, несмотря на то что у них двое детей: Тимофей и Мия. А два года спустя артист женился на коллеге Зепюр Брутян. Теперь пара ждет пополнения в семье.
Так как Зепюр находится на последнем сроке беременности, она очень редко входит в свет. При этом актриса старается вести активный образ жизни, посещая спортзал. Часто в гости приезжают дети Прилучного от первого брака. На этот раз Брутян поделилась кадром, на котором они нежились на лежаках прямо на лужайке. Им компанию составила мама артистки Гаянэ.
«Любимые», — написала звезда.
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Гаянэ Брутян, дети Павла Прилучного. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейным фото. Многие отметили, что Брутян очень сильно похожа на маму. Другие рады тому, что дети ладят с мачехой. На этот раз комплименты получила малышка Мия, которая заметно подросла.
Напомним, что Прилучный и Зепюр еще не раскрыли пол будущего ребенка. Фанаты ждут, когда случится радостное событие.