Брутян засняла моложавую тещу Прилучного и детей Муцениеце на лужайке: устроили себе солнечные ванны

Так как Зепюр находится на последнем сроке беременности, она очень редко входит в свет. При этом актриса старается вести активный образ жизни, посещая спортзал. Часто в гости приезжают дети Прилучного от первого брака. На этот раз Брутян поделилась кадром, на котором они нежились на лежаках прямо на лужайке. Им компанию составила мама артистки Гаянэ.

«Любимые», — написала звезда.

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