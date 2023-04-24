Каролина Севастьянова оголила свой «сочный» тыл: мокрый купальник впился в «недра» (горячее фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова больше 10 лет назад она завершила карьеру. Теперь Каролина регулярно путешествует. Она не только держит себя в форме, но и носит женственные наряды.
На этот раз Каролина приехала на Мальдивы с таинственным возлюбленным. Она теперь каждый день загорает. В соцсети гимнастка поделилась новыми кадрами. Она покрасовалась в бассейне. Спортсменка в голубом монокини прилегла на бортик, подставив свой тыл солнцу. Севастьянова оголила свои упругие ягодицы, в которые впился мокрый купальник.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Чемпионку осыпали комплиментами. «Ну что за красотка», «Какая вы прекрасная», «Просто богиня», «Что за красотка», «Вот это крепкий орешек», «Какие сочные формы», «Хороша со всех сторон», «Тут все облизнулись», — стали писать подписчики.