Каролина Севастьянова оголила свой «сочный» тыл: мокрый купальник впился в «недра» (горячее фото)

На этот раз Каролина приехала на Мальдивы с таинственным возлюбленным. Она теперь каждый день загорает. В соцсети гимнастка поделилась новыми кадрами. Она покрасовалась в бассейне. Спортсменка в голубом монокини прилегла на бортик, подставив свой тыл солнцу. Севастьянова оголила свои упругие ягодицы, в которые впился мокрый купальник.

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