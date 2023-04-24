Агата Муцениеце обнажила свои упругие «мячики», раздевшись до лифчика: не прикрыла прелести в постели

Агата Муцениеце недавно получила роль в кабаре театре. Она стала чаще демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах.
На этот раз Агата уехала из Москвы ради съемок. Но даже в другом городе она держит себя в форме. Актриса решила устроить пробежку. А потом она сделала пикантные кадры в постели. Муцениеце разделась до нижнего белья. Она продемонстрировала упругую грудь в лифчике. Звезда засветила интимную родинку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям богиня», «Ох, какие мячики», «Просто бесподобная», «До чего красивые формы», «Соблазнительная цыпочка», «Вид будоражит», «Кому такая красота достанется», — стали писать подписчики.