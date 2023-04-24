«Молодой босс»: Тимати предстал на прогулке с подросшим сыном, который растет копией своей мамы

Тимати с сыном

Тимати с сыном. фото: соцсети звезды

Рэпер провел время с Ратмиром, сводив наследника в ресторан.

Тимати не только записывает рэп-композиции, руководит ресторанами, но и воспитывает двоих детей от разных женщин. С дочкой Алисой от Алены Шишковой он любит кататься на серфе, а также много времени проводит с сыном Ратмиром, которого родила Анастасия Решетова. 

24 апреля Тимати поделился новыми снимками. Он предстал в черном тотал-луке. Рэпер на роскошной машине приехал с наследником в ресторан. Ратмир был одет под стать отцу, в широкие брюки, кожаную куртку и шапку. Артист приготовил сам на кухне вместе с поваром пасту. Он насладился блюдом вместе с сыном. 

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Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды

«Молодой босс», — заявил Тимати. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою маму. «Одним словом — красавчик», «Как он на маму похож», «Тимур отличный отец», «Вау, какой красавчик паренек растет», «Как бы там ни было, копия, конечно, мамы», — стали писать подписчики.

 

Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды

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