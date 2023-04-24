«Молодой босс»: Тимати предстал на прогулке с подросшим сыном, который растет копией своей мамы

24 апреля Тимати поделился новыми снимками. Он предстал в черном тотал-луке. Рэпер на роскошной машине приехал с наследником в ресторан. Ратмир был одет под стать отцу, в широкие брюки, кожаную куртку и шапку. Артист приготовил сам на кухне вместе с поваром пасту. Он насладился блюдом вместе с сыном.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды
«Молодой босс», — заявил Тимати.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою маму. «Одним словом — красавчик», «Как он на маму похож», «Тимур отличный отец», «Вау, какой красавчик паренек растет», «Как бы там ни было, копия, конечно, мамы», — стали писать подписчики.
Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды