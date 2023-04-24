«Молодой босс»: Тимати предстал на прогулке с подросшим сыном, который растет копией своей мамы

24 апреля Тимати поделился новыми снимками. Он предстал в черном тотал-луке. Рэпер на роскошной машине приехал с наследником в ресторан. Ратмир был одет под стать отцу, в широкие брюки, кожаную куртку и шапку. Артист приготовил сам на кухне вместе с поваром пасту. Он насладился блюдом вместе с сыном.

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