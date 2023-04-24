Кристина Асмус в стрингах и корсете бесстыдно оголила свои «аппетитки»: привлекла внимание парней

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала больше сниматься в откровенных сценах. Она также стала чаще носить смелые наряды, не пряча фигуру.
На этот раз Асмус поделилась кадром со съемок сериала «Райцентр». Она позировала на кровати в стрингах и алом корсете-бюстье. Актриса блеснула своими бедрами и соблазнительным декольте. При этом она была с кудрявыми длинными волосами и на каблуках. Кристина не стала прятать свои аппетитные формы.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Актриса взбудоражила парней. «Кристине удается привлечь внимание только голыми фоткам», «На любителя», «Какие формы», «Ох, опять в белье», «Ничего не стесняется», «Выглядит слишком вульгарно», «Хочется ее сделать более скромной», «И для чего нам это видеть?» — стали писать подписчики.