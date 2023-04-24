Кристина Асмус в стрингах и корсете бесстыдно оголила свои «аппетитки»: привлекла внимание парней

На этот раз Асмус поделилась кадром со съемок сериала «Райцентр». Она позировала на кровати в стрингах и алом корсете-бюстье. Актриса блеснула своими бедрами и соблазнительным декольте. При этом она была с кудрявыми длинными волосами и на каблуках. Кристина не стала прятать свои аппетитные формы.

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