Бузова в купальнике-жатке сверкнула своим «межножным пространством»: зона бикини во всей красе

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Блондинка продолжает вести разные шоу и посещает светские мероприятия. Она каждый раз предстает в смелых нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Звезда до сих пор ищет свою вторую половинку.
На этот раз Ольга приехала в Сочи. Она устроила себе один день отдыха. Телеведущая решила попариться в баньке. Она поделилась пикантными кадрами, на которых позировала в бледно-голубом купальнике-жатке. Артистка оголила свои изящные бедра и блеснула зоной бикини, не прикрыв свое «межножье».
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«У меня даже получилось отдохнуть денечек. В своем режиме нон-стоп, я всегда ценю возможность найти гармонию, баланс и восстановиться», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Но некоторые ее снова раскритиковали. «Идеальная богиня», «Ой, похудела?», «Можно было низ прикрыть», «Ну немного дряблости есть», «Бедра стали обвисшие», «Без макияжа вообще другая», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды