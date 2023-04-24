«Сидим с Даниэльчиком, а Кристиан спит»: Ефременкова отметилась на прогулке одна с двумя сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сейчас пытается совмещать самореализацию с воспитанием двух маленьких сыновей-близнецов. Юлия Ефременкова развивает свой блог, занимается бизнесом, связанным с продажей вещей на маркетплейсе и успевает уделять время грудничкам.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которое записала во время прогулки с Кристианом и Даниэлем - так зовут ее сыновей-близнецов.

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