«Сидим с Даниэльчиком, а Кристиан спит»: Ефременкова отметилась на прогулке одна с двумя сыновьями-близнецами

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сейчас пытается совмещать самореализацию с воспитанием двух маленьких сыновей-близнецов. Юлия Ефременкова развивает свой блог, занимается бизнесом, связанным с продажей вещей на маркетплейсе и успевает уделять время грудничкам.
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которое записала во время прогулки с Кристианом и Даниэлем - так зовут ее сыновей-близнецов.
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«Сидим с Даниэльчиком, дышим воздухом, а Кристиан спит, моя кнопочка, пока братик гуляет. Даниэльчик выспался, спать не хочет, сейчас будет кушать. Погода классная, очень тепло», - поделилась в кадре Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее экс-избранника Мондезира появились на свет 22 сентября 2022 года. На днях малышам исполнилось по семь месяцев, и в честь этого события родители рассекретили их имена.
Юлия Ефременкова с сыном Даниэлем. Фото: соцсети