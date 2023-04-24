«Любимый сфоткал»: мокрая Севастьянова в купальнике в облипку подставила солнцу манкие округлости

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру художественной гимнастки. В свое время она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка завоевала и множество других наград. Примечательно, что теперь она много путешествует. В свои 27 лет звезда не перестает носить смелые наряды, восхищая поклонников.
На днях Севастьянова отправилась на Мальдивы. Она наслаждается жаркой погодой с возлюбленным. Гимнастка с утра решила искупаться в бассейне. Она в бледно-голубом купальнике позировала в воде. Намокшая спортсменка блеснула своими манкими округлостями фигуры. Каролина прикрыла глаза от блаженства, загорая в лучах солнца.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Любимый сфоткал пока я спала», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка в купальнике. Ее осыпали комплиментами. «Как всегда», «Ну что за красотка», «Так опасно спать», «Какая вы прекрасная», «Ох, какие формы», «Настоящая богиня», «Такие красивые фотографии», — прокомментировали пост подписчики.