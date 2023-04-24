«Любимый сфоткал»: мокрая Севастьянова в купальнике в облипку подставила солнцу манкие округлости

На днях Севастьянова отправилась на Мальдивы. Она наслаждается жаркой погодой с возлюбленным. Гимнастка с утра решила искупаться в бассейне. Она в бледно-голубом купальнике позировала в воде. Намокшая спортсменка блеснула своими манкими округлостями фигуры. Каролина прикрыла глаза от блаженства, загорая в лучах солнца.

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