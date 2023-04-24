«Я счастлив!»: Гуф объявил о разводе с женой

Не долго репер Гуф был счастлив с новой женой Юлией Королевой. После скандального отдыха в Таиланде супруги приняли решение расстаться. Об этом музыкант объявил в соцсетях.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — заявил он.

Сама Юлия никаких комментариев по этому поводу пока не дала.

Напомним, Гуф — наркозависимый и поэтому не может построить личную жизнь. Недавно музыкант снова попал в клинику, куда угодил после затяжного отдыха на курорте.

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