Умерла дочка знаменитого рокера Константина Кинчева в возрасте 36 лет

У Кинчева также есть дочка Вера, но Маша была не так на виду, как ее старшая сводная сестра, которая стала актрисой театра и кино, а также телеведущей. 36-летня Мария окончила театроведческий факультет ГИТИСа. В последнее время работала как исполнительный продюсер, а также организовывая различные съемки.

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Известно, что шесть лет назад она вышла замуж за Петра Горбачева, который имеет отношение к киномиру. У них родился сын Лука еще в 2011 году. Отметим, что в 2019 году Кинчев поместил рисунки любимого внука на обложку 21-го студийного альбома «Алисы» — «Посолонь».

По данным «Экспресс газеты», ближайшее окружение музыканта рассказало, что смерть Марии стала настоящим ударом для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, а также вела правильный образ жизни. Люди, близкие семье, утверждают, что молодая женщина скончалась от внезапной остановки сердца. Отпевали ее в московском храме Трех Святителей на Кулишках, пишет ФАН.