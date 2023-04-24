Стало известно, какую страну для проживания выберет Егор Крид

Нумеролог Дарья Коллегова, которая недавно рассказала об идеальной стране для Тимати. Продолжила прогнозировать влияние чисел на жизнь других отечественных звезд. Сегодня специалист решила рассмотреть нумерологическую карту Егора Крида.

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И на радость всем фанатам поведала о том, что несмотря на то, что музыкант много времени проводит в заграничных поездках, его место в России. Потому что цифры указывают на то, что успех его творческой деятельности тесно связан со страной рождения.

«Покинет ли Егор Крид Россию? Нет! У Егора в дате рождения есть показатель успешности на Родине ближе к своим корням!» — рассказала Колегова.

Источник: vnimanie.pro