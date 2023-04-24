Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» о лишнем весе: «Появился просто дикий жор»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук готовится вновь стать мамой. Помня о том, что в первую беременность она набрала лишний вес, с которым потом с трудом распрощалась, Ира Пинчук уверена, что превратится в шарик уже совсем скоро.
Будущая мама готова к таким трансформациям своего тела, потому что мечтает подарить своему мужу Араю Чобаняну еще одного ребенка.
Ира Пинчук рассказала в микроблоге, что у нее просто зверский аппетит.
«Второй раз я беременна, и происходит одно и то же. В ту беременность я ела, как не в себя. И сейчас опять появился просто дикий жор, я не знаю, как этот аппетит другими словами назвать. Но он появился, когда я еще не знала, что беременна. И я так понимаю, что в эту беременность у меня опять будет очень хороший плюс, потому что я настолько сильно есть хочу… Не знаю, что поделать с этим, но у меня прям очень серьезный аппетит», — поделилась Ирина Пинчук.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян накануне сообщили поклонникам о том, что во второй раз станут родителями. Пара невероятно рада, что у их сына Давида, которому летом исполнится два года, будет братик или сестренка.