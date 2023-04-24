Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» о лишнем весе: «Появился просто дикий жор»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук готовится вновь стать мамой. Помня о том, что в первую беременность она набрала лишний вес, с которым потом с трудом распрощалась, Ира Пинчук уверена, что превратится в шарик уже совсем скоро.

Будущая мама готова к таким трансформациям своего тела, потому что мечтает подарить своему мужу Араю Чобаняну еще одного ребенка.

Ира Пинчук рассказала в микроблоге, что у нее просто зверский аппетит.