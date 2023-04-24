Намек на Галкина*! Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой из России

Филипп Киркоров впервые за полтора года публично высказался в адрес уехавшей из России Аллы Пугачевой. Поп-король по-прежнему тепло отзывается о бывшей жене, несмотря на хейт, который льют на нее россияне.

«То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем», - заявил он.

Киркоров подтвердил, что он действительно не общался с Пугачевой и признанным в РФ иноагентом Максимом Галкиным* уже несколько лет. Но относится к ним хорошо.

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