Уголки глаз опущены вниз, нижняя губа провалилась: Вера Брежнева заметно сдала и постарела – из дивы в простушку

Певица Вера Брежнева уже больше года практически не выходит на сцену. За последние месяцы Вера Брежнева дала порядка двух концертов. Плюс звезда записывает новые песни теперь на родном для нее, украинском, языке.

Вера Брежнева за минувший год и выглядеть стала несколько непривычно. От лоска и гламура не осталось и следа.

Накануне в микроблоге Вера Брежнева разместила селфи, глядя на которое становится очевидно, что из дивы шоу-бизнеса певица превратилась в простушку. Поклонники уже не восторгаются ее красотой, а отмечают, что Вера Брежнева сдала и заметно постарела.

Уголки глаз певицы опущены, а верхняя губа провалилась, ее почти нет.

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