Старший с хвостиком на макушке, ростом с маму, малыши подтягиваются: Салибекова из «Дома-2» предстала с тремя сыновьями

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном Салибековым одна растит троих сыновей.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Тигран Салибеков заявил, что отпустил бывшую жену и детей, и они могут жить, как хотят. Сам же многодетный папа занят тем, что устраивает личную жизнь на проекте, меняя одну юную девушку на другую.

Юлия Салибекова между тем зарабатывает деньги, чтобы обеспечить достойную жизнь троим мальчишкам, и много времени уделяет сыновьям. Минувшее воскресенье все четверо провели на прогулке в парке. Дети катались на самокатах. В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором запечатлена с тремя наследниками. Мальчики заметно подросли. Старший уже ростом с маму и носит модный хвостик на макушке.

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