«Для чего он ей понадобился? Понятно, для чего…»: бывшая жена Меладзе приложила Джанабаеву в эфире НТВ

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе — Ирина Меладзе — дала понять, что до сих пор переживает события больше чем десятилетней давности. Тогда Валерий Меладзе окончательно ушел от жены и троих дочерей ради брака с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, которая на тот момент уже растила внебрачного сына от Меладзе, Константина.

Ирина Меладзе считает, что Альбина Джанабаева не питала искренних чувств к Валерию Меладзе. Ею двигали только корыстные побуждения.