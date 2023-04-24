«Для чего он ей понадобился? Понятно, для чего…»: бывшая жена Меладзе приложила Джанабаеву в эфире НТВ

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе — Ирина Меладзе — дала понять, что до сих пор переживает события больше чем десятилетней давности. Тогда Валерий Меладзе окончательно ушел от жены и троих дочерей ради брака с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, которая на тот момент уже растила внебрачного сына от Меладзе, Константина.
Ирина Меладзе считает, что Альбина Джанабаева не питала искренних чувств к Валерию Меладзе. Ею двигали только корыстные побуждения.
«Для чего он ей понадобился? Понятно, для чего… Все время возникает вопрос: если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое бы было?» — высказалась Ирина Меладзе в эфире НТВ в программе «Новые русские сенсации».
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Ирина Меладзе добавила, что бывший муж долгое время не мог определиться, с кем из женщин ему остаться.
«Ни да, ни нет. Ничего не могла от него добиться. «Я поживу один». Ну, поживи. У нас была квартира в городе», — рассказала Ирина Меладзе.
Напомним, Валерий Меладзе официально расторг брак с первой женой в 2014 году. Поженились же они в 1989 году.