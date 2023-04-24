Зепюр Брутян рассказала о неожиданной проблеме во время беременности

Жена Павла Прилучного вот-вот родит, но до самого конца беременности старается выглядеть стильно и элегантно. Поклонники не раз подмечали красивые наряды звезды. Но до этого момента даже не догадывались о том, что актриса тратит кучу времени на то, чтобы отшивать платья по специальным лекалам.

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Об этом Брутян рассказала в своем блоге. Зепюр пожаловалась подписчикам на то, что почти всю беременность не могла найти ничего подходящего для своей новой фигуры.

«Да, можно ходить в оверсайз, но чувствуешь ты себя при этом колобком. И это не всегда выглядит красиво и женственно. В третьем триместре намного сложнее стало, потому что растешь не по дням, а по часам», — отметила Брутян.

В итоге она половину гардероба была вынуждена шить сама. Это не очень удобно, особенно тогда, когда много других, более важных дел. А во время беременности забот хватает. Об этом знают все будущие мамы.