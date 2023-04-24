Александр Гудков о «Вечернем Урганте»: «Шоу не закрыто. Долбиться надо»

Шоумен и продюсер Александр Гудков вслед за Иваном Ургантом высказал уверенность в том, что программа «Вечерний Ургант» обязательно вернется в эфир Первого канала.
Александр Гудков дал понять, что для этого команде проекта нужно проявить настойчивость.
«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», — высказался Александр Гудков.
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Напомним, вечернее шоу Ивана Урганта не выходит в эфир уже второй год. При этом во время недавней премьере фильма «Вызов» присутствовавший там Иван Ургант заявил журналистам, что его программа обязательно вернется на Первый канал.
По материалам starhit.ru