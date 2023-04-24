Александр Гудков о «Вечернем Урганте»: «Шоу не закрыто. Долбиться надо»

Шоумен и продюсер Александр Гудков вслед за Иваном Ургантом высказал уверенность в том, что программа «Вечерний Ургант» обязательно вернется в эфир Первого канала.

Александр Гудков дал понять, что для этого команде проекта нужно проявить настойчивость.