«Счастливое семейство»: Степа Меньщиков из «Дома-2» растаял в объятиях жены и дочери в Таиланде — заткнул сплетникам рты

Бывшие участники «Дома-2», супруги Степан Меньщиков и Ангелина Монах, некоторое время назад воссоединились в Таиланде после двухмесячной разлуки.

Степан Меньщиков покинул Москву и прилетел в Паттайю, где его ждали жена Ангелина и маленькая дочка Степаня.

Сейчас пара демонстрирует всем, что очень счастлива. Ангелина Монах разместила в микроблоге фото, на котором запечатлена рядом с мужем и дочкой. Степаня обвила руками шею отца.

«Счастливое семейство», — подписала кадр Ангелина Монах, заткнув рты сплетникам.

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