Умер композитор Алексей Муравлев, написавший музыку к песне «Виновата ли я…»

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Муравлев — автор симфонических, хоровых, камерных сочинений, музыки для театра и кино. Он написал произведения для четырех десятков фильмов, среди которых «Дом с мезонином», «Василий и Василиса», «Волшебная лампа Аладдина». Кстати, он написал песню, которая сегодня настолько стала народной, что «потеряла» автора — исполняющие ее певицы часто не знают, чья это музыка. Хит «Виновата ли я…» был написан в 1960 году, композитор писал музыку под стих к фильму «Тучи над Борском».